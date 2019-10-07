» شاهد.. أحمد موسى: "الإخوان بيجروا زي الفئران"

هاجم الإعلامي أحمد موسى العاملين بقناة الجزيرة لإساءتهم للجيش المصري.



وقال موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «بقول لصراصير الجزيرة جيشنا وطني، ولا يضم مرتزقة كالجيش القطري»، مضيفا: «العلاقة بين الشعب والجيش عظيمة، والشرخ الحقيقي عندكم في مدينة قطر».

