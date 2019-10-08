مجلس النواب يطلب وثائق من البنتاغون والبيت الأبيض

08 أكتوبر 2019 - 01:45 ص

طالب رؤساء اللجان الديمقراطيون بمجلس النواب الأمريكي، وزارة الدفاع (بنتاغون)، ومكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض بتسليم عدة وثائق في إطار تحقيق لعزل الرئيس دونالد ترامب على خلفية "فضيحة أوكرانيا".



و أفاد مراسل الأناضول أن الرؤساء الديمقراطيين للجان الشؤون الخارجية، والاستخبارات والرقابة، أصدروا مذكرات استدعاء، الإثنين، لكل من القائم بأعمال مدير مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض، راسل فوت، ووزير الدفاع مارك إسبر.

وكتب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، آدم شيف، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية، إليوت إنجل، ورئيس لجنة الرقابة، إيليا كامينغز، في خطاب أنه ينبغي توفير الوثائق المطلوبة بحلول 15 أكتوبر/ تشرن الأول الجاري.

وأضافوا في الخطاب أن "مذكرات الاستدعاء المرفقة تتطلب وثائق ضرورية لفحص تسلسل الأحداث، والأسباب الكامنة وراء قرار البيت الأبيض بحجب المساعدات العسكرية الحرجة لأوكرانيا، التي خصصها الكونغرس لمواجهة العدوان الروسي".

ولم يوضح رؤساء اللجان المذكورة طبيعة الوثائق المطلوبة.

وبدأ مجلس النواب الأمريكي، حيث يتمتع الديمقراطيون بأغلبية، تحقيقًا رسميًا، نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، بهدف مساءلة ترامب، بدعوى أنه حرض خلال مكالمة هاتفية، الرئيس الأوكراني على إجراء تحقيق قد يُضر بمنافسه المحتمل في رئاسيات 2020 جو بايدن.

وكشف البيت الأبيض فحوى مكالمة هاتفية أجراها ترامب مع نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في 25 يوليو/ تموز الماضي، لتهنئته بفوزه بالانتخابات الرئاسية.

ويقول الديمقراطيون إن ترامب ضغط على زيلينسكي مرارًا لفتح تحقيق حول أنباء عن أن بايدن، حين كان نائبًا للرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، هدد بوقف المساعدات الأمريكية لكييف، إذا لم تتم إقالة أحد مسؤولي الادعاء؛ لأنه كان يحقق في قضية تخص شركة غاز على صلة بنجل بايدن.