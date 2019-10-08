محمد صلاح يحصل على جائزة جديدة رغم إصابته

حصل النجم محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، على جائزة جديدة بالحصول على لقب "شخصية العام" التي تنظمها إحدى المجلات بمدينة أبوظبي الإماراتية.



وتواجد في الحفل عدد من الفنانين على رأسهم النجمة يسرا وآسر ياسين وشيرين رضا والنجم العالمي مينا مسعود وغيرهم، وقد حرص العديد من المتواجدين في الحفل على التقاط الصور التذكارية معه.

