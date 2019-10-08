» قصة الموقف الذي تشاءمت منه نعيمة عاكف .. وتوفيت بعده بأشهر

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان
حلت أمس ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة نعيمة عاكف التي ولدت يوم 7 أكتوبر سنة 1929 .
وقالت هند عاكف - ابنة شقيق الراحلة - في تصريحات صحفية: "في فيلم أمير الدهاء ظهرت علامات المرض على عمتي لكنها صممت على استكمال الفيلم الذي صممت استعراضاته بنفسها" حسب "مصراوي".
وأضافت: "اتعذبت جدًا ولما شافت نفسها دايخة كانت فاكرة نفسها حامل وكان نفسها تجيب بنت .. وكانت في يوم قاعدة بتعمل فستان كروشيه عشان الطفلة ، لكن الخيط اتفك فجأة وباظ الفستان وهي اتشاءمت جدا".
وتابعت: "لم تكن تعلم بطبيعة مرضها ولما ذهبت للمستشفى أخبروها أنها تعافت فأقامت حفل كبير لكن السرطان عاودها وتفويت عن 37 سنة".
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