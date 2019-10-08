أحمد حسن يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

08 أكتوبر 2019 - 08:26 ص

أكد أحمد حسن - نجم منتخب مصر الأسبق - أن النجم محمد صلاح سوف يرفض الحصول على شارة كابتن منتخب مصر على حساب زملائه الأقدم بالفريق.



وقال "حسن" في تصريحات لـ"نجوم إف إم" : "لست ضد منح شارة القيادة لصلاح لكني اعترضت على إعلان الأمر في وسائل الإعلام بهذا الشكل لأنه قد يصنع الكثير من الحساسيات .. كنت لاعبا وأفهم تلك الأمور".



وأضاف "حسن" : "كان يجب إعلان هذا الأمر بعد ترتيبه في الغرف المغلقة وإرضاء اللاعبين القدامى .. صلاح سيرفض منحه الشارة .. الأقدمية هي المبدأ".



وأردف: "لا يجوز منح الشارع لصلاح في ظل وجود أحمد فتحي وعبدالله السعيد .. هناك أصول يجب أن تتبع ".



