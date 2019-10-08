صادم.. مقتل وإصابة 6 أطفال أشقاء بعبوة حوثية

08 أكتوبر 2019 - 09:48 ص

تسبب انفجار عبوة ناسفة من مخلفات ميليشيا الحوثي في قتل وإصابة 6 أطفال أشقاء بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

وكانت سيول الأمطار قد كشفت عن حقول ألغام زرعتها الميليشيات في القرى الواقعة على الخط الرابط بين تعز والحديدة.

وبحسب مصادر محلية، فإن 4 أطفال قتلوا وأصيب طفلان آخران، جميعهم أشقاء، بانفجار عبوة ناسفة على شكل رأس صاروخي من مخلفات الميليشيات الحوثية، أثناء ما كانوا يلعبون في مسقط رأسهم بوادي نخلة.

وأعربت المصادر عن تخوفها من انفجارات مماثلة في ذات المنطقة بعد أن كشفت الأمطار الغزيرة عن العديد من الألغام التي زرعتها المليشيات.