وصفت قراره بـ" الخيانة المقرفة".. كلينتون تفتح النار على ترامب

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كلينتون
كلينتون

متابعات-علا خطاب

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شنت هيلاري كلينتون، وزيرة خارجية أمريكا السابقة، هجومًا شرسًا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب قراره سحب القوات الأمريكية من شمال شرقي سوريا، واصفة قراره بـ"الخيانة المقرفة".

وعبر حسابها الرسمي على "تويتر"، كتبت "كليتون": "فلنكن واضحين أن الرئيس وقف إلى جانب الزعيمين المستبدين لتركيا وروسيا، وليس إلى جانب حلفائنا الأوفياء ومصالح أمريكا الخاصة"، واصفة قرار ترامب بأنه "خيانة مقرفة" لكل من الأكراد وقسمه لمنصبه "كرئيس لأميركا".

وقد أعلن  "ترامب" عن سحب القوات الأمريكية من شمال شرقي سوريا على خلفية استعدادات تركيا لشن عملية عسكرية ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية في تلك المنطقة.

وأرجع "ترامب" قراره ذلك إلى أن دعم الوحدات الكردية أثناء محاربة تنظيم "داعش" بسوريا كان مكلفًا جدًا بالنسبة إلى الولايات المتحدة.

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