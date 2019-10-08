  • الثلاثاء 08 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر12:26 م
بحث متقدم
تركي آل الشيخ

"ما عندكم إلا أغانى" تثير غضب تركي آل الشيخ

السيسي

قرار جديد لـ"السيسى"

صلاح

جائزة جديدة لـ "صلاح" رغم إصابته

عبود الزمر

الزمر: تحية للجيش ولأبطال نصر أكتوبر

المباريات الاستعراضية لدوري كرة السلة الأميركي

تحدٍ جديد من الصين للولايات المتحدة

القمة

مفاجأة.. «كاف» يهدد بتأجيل لقاء القمة

الاويغور

إجراءات خطيرة للولايات المتحدة تتحدى بها الصين

زوجة البشير

وثيقة تكشف تفاصيل فتح حساب لزوجة البشير بماليزيا

«الكاف» يُكذب مصر

"كاف" يحسم أزمة الزمالك وجينيراسيون

يسرا

بسبب "صلاح"..يسرا تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

"السيلفي" يتسبب في قتل عروس وأسرتها

عرب وعالم

ارشيفية
ارشيفية

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

بنجلاديش.. طلاب يضربون زميلهم حتى الموت لانتقاده الحكومة

#

انفصلت عنه.. فقتلها وأسرتها وعشيقها

#

طالب الثانوية المتفوق يقتل شقيقته بالجيزة

#

فيديو مثير يتسبب في إيقاف مسئول كبير بالكويت

أصبحت الصور الشخصية "السيلفي" من الضروريات التي يحرص عليها الجميع لتوثيق أي مناسبة يمرون بها، إلا أنها أحيانًا تسبب الكثير من الحوادث، وكانت آخرها مقتل عروس و3 من أهلها على سد في الهند، بحسب ما أفادت الشرطة في البلاد، حيث تسجل أعلى نسبة من الحوادث القاتلة خلال التقاط صور ذاتية.

وكانت مجموعة من ستة أشخاص تلتقط صورًا على سد بامبارو في ولاية تاميل نادو جنوبي الهند، وفق ما أفاد مصدر من الشرطة المحلية، بحسب وكالة فرانس برس.

وقال المصدر من دون الكشف عن هويته: "كانوا يلتقطون صورا ذاتية عندما انزلقوا وسقطوا في المياه. أما العريس الذي كان يصورهم، فهو لم يسقط معهم ونجا".

وقفز الأخير في المياه وأنقذ إحدى النساء، في حين غرق الآخرون، وفق ما نقلت وكالة "برس ترست أوف إنديا". ومن بين الضحايا، تلميذ في الرابعة عشرة من العمر.

وكشفت دراسة أجراها العام الماضي باحثون من معهد "إنديين إنستيتوت أوف ميدكل ساينسز"، أن 259 شخصا لقوا حتفهم حول العالم خلال التقاط صور سيلفي بين 2011 و2017.

وأحصى أكبر عدد من الوفيات في الهند، تليها روسيا ثم الولايات المتحدة فباكستان. وقد دفعت هذه الظاهرة السلطات الهندية إلى حظر التقاط صور السيلفي في بعض المواقع التي تعد خطرة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة مصر (4)

حسام فتحي

أبطال أكتوبر.. لابد لنا من رمز أو عنوان

د. هشام الحمامي

(استبيان اختيار الأساقفة والبابا)

القس مكاريوس فهيم قليني

إقليدس عالم عربي

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» القبض على "متحرشي سناب شات" بالسعودية
» بـ 4 مطارات دولية .. السعودية تستقبل سياح العالم
» معرض "واحة العجائب" السعودي في باريس
» وفاة لاعب المنتخب السعودى والهلال السابق
» "السيلفي" يتسبب في قتل عروس وأسرتها
» عنصر جديد بالجهاز الفنى للزمالك
» "الجبلاية" تغير نظام مسابقة الكأس بالموسم الجديد
» مدرب الأهلي السابق يهاجم عبدالله السعيد: نط من الشباك
» تبرير كوميدي من خالد الغندور لـ"تشميسة" حمدي النقاز
» سوداء وبدون "مكياج" .. ملابس زوجة عمرو دياب تثير التساؤلات
» قصة الموقف الذي تشاءمت منه نعيمة عاكف .. وتوفيت بعده بأشهر

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:07 م

  • فجر

    04:35

  • شروق

    05:58

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    15:07

  • مغرب

    17:37

  • عشاء

    19:07

من الى
أرشيفية
حصار السويس
أرشيف
أرشيفية
بألف هنا