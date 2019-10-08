بسبب "صلاح"..يسرا تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

جمع حفل رجل العام المقام في دبي، نخبة من مشاهير الوسط الفني والوسط الرياضي، والذي فاز بها نجم ليفربول ومنتخب مصر، محمد صلاح، هذا العام، من نسخة الشرق الأوسط لمجلة «GQ ».

وعقب حصول اللاعب محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، خلال الحفل على لقب رجل العام، حرص أغلب الحضور على التقاط الصور التذكارية من بينهم يسرا ومينا مسعود وياسمين الخطيب.

وعلى هامش الاحتفال، نشرت الإعلامية ياسمين الخطيب فيديو من الحفل عبر حسابها على "فيس بوك"، تظهر فيه الفنان يسرا وهي تغني وترقص على أنغام "3 دقات" والتي كانت قدمتها مع المطرب أبو.

ويذكر أن يسرا حرصت على حضور فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، رغم حالة الحزن التي تمر بها بعد وفاة والدتها، والذي أقيم في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر الماضي.

وأكدت يسرا أن مهرجان الجونة يعد ابنها الصغير الذي تحرص على رعايته وحضوره ولن تتمكن من الابتعاد عنه، وذلك في حوارها على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان الجونة في دورته الثالثة.

وكشفت يسرا عن أنها حضرت المهرجان بعد فترة حداد لأنها تدرك تمامًا أن الحزن في القلب ووالدتها ستظل في فكرها ووجدانها ولن تنساها أبدًا ولكن تتمنى أن تظل فخورة بها كما كانت.

من جانبها، احتفلت مجلة GQ الشهيرة، في نسختها للشرق الأوسط، باللاعب المصري العالمي محمد صلاح، وحرصت على الاحتفال معه بأسبوع الأفراح، بحسب "صدى البلد".

وقالت مجلة GQ إن أهداف محمد صلاح قادت نادي ليفربول إلى صدارة الدوري الإنجليزي حاليا، كما استطاع محمد صلاح عام 2019 قيادة ليفربول للفوز بطولة دوري أبطال أوروبا .