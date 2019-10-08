"كاف" يحسم أزمة الزمالك وجينيراسيون

08 أكتوبر 2019 - 10:24 ص

تعقد لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي "كاف"، اجتماعًا لحسم أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي بإياب الدور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وكان "كاف" قرر نقل المباراة إلى ملعب برج العرب بناءً على طلب من جانب الجهات الأمنية فى مصر، بعدما كان مقرر لها يوم 28 سبتمبر على ملعب بتروسبورت وهو ما لم يقبله النادي السنغالي الذي رفض التوجه لملعب المباراة.

حكم المباراة المالي قرر احتساب الزمالك فائزًا في هذه المواجهة لعدم حضور المنافس للمباراة، لكن الكاف أصدر قرارًا بعدها بتعليق نتيجة المواجهة لحين الفصل فيها من جانب الجهات المختصة في الكاف.

وقام سامسون أدامو مدير إدارة المسابقات في الاتحاد الإفريقي بمخاطبة أعضاء اللجنة من أجل دراسة الموقف للفصل فيه.