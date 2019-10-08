  • الثلاثاء 08 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر12:26 م
بحث متقدم
تركي آل الشيخ

"ما عندكم إلا أغانى" تثير غضب تركي آل الشيخ

السيسي

قرار جديد لـ"السيسى"

صلاح

جائزة جديدة لـ "صلاح" رغم إصابته

عبود الزمر

الزمر: تحية للجيش ولأبطال نصر أكتوبر

المباريات الاستعراضية لدوري كرة السلة الأميركي

تحدٍ جديد من الصين للولايات المتحدة

القمة

مفاجأة.. «كاف» يهدد بتأجيل لقاء القمة

الاويغور

إجراءات خطيرة للولايات المتحدة تتحدى بها الصين

زوجة البشير

وثيقة تكشف تفاصيل فتح حساب لزوجة البشير بماليزيا

«الكاف» يُكذب مصر

"كاف" يحسم أزمة الزمالك وجينيراسيون

يسرا

بسبب "صلاح"..يسرا تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

وفاة لاعب المنتخب السعودى والهلال السابق

الرياضة

ارشيف
ارشيف

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

تعليق ناري من إبراهيم سعيد على جهاز المنتخب الجديد

#

تعرف على الشخص الذي اشترط حسن شحاتة وجوده في جهاز المنتخب

#

وفاة لاعب الزمالك السابق بلندن

#

تركي آل الشيخ وراء صفقة «أوناجم» للزمالك

الصين

الولايات المتحدة

الأويغور

توفى اللاعب عبد الله الشريدة، لاعب المنتخب السعودى والهلال السابق، عن عمر يناهز الـ 50 عامًا، بعدما تعرض لأزمة قلبية عصر أمس.

وبدأ الراحل مشواره بنادى القادسية بين عامى 1998-1995، وانتقل بعدها إلى الهلال الذى ارتدى قميصه لمدة 10 أعوام، وحقق معه العديد من البطولات المحلية والإقليمية والقارية، قبل أن يختتم مشواره الرياضي مع نادي الخليج.

وخاض الشريدة 12 مباراة دولية مع المنتخب السعودي، في كأس القارات وكأس آسيا عام 1992، وتصفيات كأس العالم 1998 و2002.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة مصر (4)

حسام فتحي

أبطال أكتوبر.. لابد لنا من رمز أو عنوان

د. هشام الحمامي

(استبيان اختيار الأساقفة والبابا)

القس مكاريوس فهيم قليني

إقليدس عالم عربي

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» القبض على "متحرشي سناب شات" بالسعودية
» بـ 4 مطارات دولية .. السعودية تستقبل سياح العالم
» معرض "واحة العجائب" السعودي في باريس
» وفاة لاعب المنتخب السعودى والهلال السابق
» "السيلفي" يتسبب في قتل عروس وأسرتها
» عنصر جديد بالجهاز الفنى للزمالك
» "الجبلاية" تغير نظام مسابقة الكأس بالموسم الجديد
» مدرب الأهلي السابق يهاجم عبدالله السعيد: نط من الشباك
» تبرير كوميدي من خالد الغندور لـ"تشميسة" حمدي النقاز
» سوداء وبدون "مكياج" .. ملابس زوجة عمرو دياب تثير التساؤلات
» قصة الموقف الذي تشاءمت منه نعيمة عاكف .. وتوفيت بعده بأشهر

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:07 م

  • فجر

    04:35

  • شروق

    05:58

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    15:07

  • مغرب

    17:37

  • عشاء

    19:07

من الى
أرشيفية
حصار السويس
أرشيف
أرشيفية
بألف هنا