تحدٍ جديد من الصين للولايات المتحدة

08 أكتوبر 2019 - 11:12 ص

أعلنت القناة الصينية الرسمية أنها ستعلق خططها لبث بعض المباريات الاستعراضية لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين المقررة في الصين هذا الأسبوع، بعد تزايد تداعيات تغريدة من المدير العام لفريق هيوستن روكتس، دعمًا للاحتجاجات في هونج كونج.

وكتبت القناة في حسابها على موقع "تويتر": "نعتقد أن أي تعليقات تتحدى السيادة الوطنية والاستقرار الاجتماعي لا تدخل في نطاق حرية التعبير".

وتابعت: "لتحقيق هذه الغاية، قررت القناة الرياضية في (سي سي تي في) أن تعلق على الفور بث المباريات التحضيرية لموسم الدوري الأمريكي للمحترفين (في الصين)، وستجري تحقيقا على الفور في كل سبل التعاون والتواصل مع الدوري الأميركي للمحترفين".

ونشر المدير العام لهيوستن روكيتس صورة على حسابه بموقع تويتر قبل أيام، كتب فيها: "حاربوا من أجل الحرية.. قفوا مع هونج كونج".

وخرج الآلاف في هونغ كونغ، في الأسابيع الماضية، جميعهم يرتدون أقنعة أو كمامات، رددوا شعارات تدعو إلى مزيد من الديمقراطية أثناء مسيرات وسط المدينة.

واندلعت الاحتجاجات في يونيو الماضي بسبب تقديم الحكومة مشروع قانون لتسليم المجرمين إلى الصين من أجل محاكمتهم، مما اعتبره كثيرون دليلا على زيادة تدخل بكين، وتقليص الحريات في هونج كونج.