  • الثلاثاء 08 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر12:25 م
بحث متقدم
تركي آل الشيخ

"ما عندكم إلا أغانى" تثير غضب تركي آل الشيخ

السيسي

قرار جديد لـ"السيسى"

صلاح

جائزة جديدة لـ "صلاح" رغم إصابته

عبود الزمر

الزمر: تحية للجيش ولأبطال نصر أكتوبر

المباريات الاستعراضية لدوري كرة السلة الأميركي

تحدٍ جديد من الصين للولايات المتحدة

القمة

مفاجأة.. «كاف» يهدد بتأجيل لقاء القمة

الاويغور

إجراءات خطيرة للولايات المتحدة تتحدى بها الصين

زوجة البشير

وثيقة تكشف تفاصيل فتح حساب لزوجة البشير بماليزيا

«الكاف» يُكذب مصر

"كاف" يحسم أزمة الزمالك وجينيراسيون

يسرا

بسبب "صلاح"..يسرا تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

في ذكرى أكتوبر..

الزمر: تحية للجيش ولأبطال نصر أكتوبر

الحياة السياسية

عبود الزمر
عبود الزمر

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

إبراهيم عيسي: "نصر أكتوبر نجح علشان مكنش فيه إخوان"

#

"موسى" يكشف تفاصيل لقاء مبارك مع المشير أحمد إسماعيل

#

السيسي يهنئ المصريين بذكرى نصر أكتوبر

#

عفو رئاسي بمناسبة نصر أكتوبر

تويتر

حرب أكتوبر

عبود الزمر

تزامنًا مع ذكرى نصر أكتوبر المجيد، كشف الشيخ عبود الزمر، عضو القيادة العليا في حزب البناء والتنمية، عبر حسابه الرسمي على "تويتر، عن رأيه في نصر أكتوبر، معلقًا بأنه: "علامة فارقة في تاريخ الأمة العربية والإسلامية".

وفي سلسلة من التغريدات، أوضح "الزمر" عن رأيه في حرب أكتوبر، حيث كتب: "يظل نصر أكتوبر 73 علامة فارقة في تاريخ الأمة العربية والإسلامية، حيث محت الجيوش العربية عار هزيمة يونيو 67، وحطمت أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر، في ملحمة كبرى على جبهات ثلاث وفى توقيت واحد خلال ست ساعات.# تحية لجيل أكتوبر الفريد".

وفي تغريدة أخرى: "كنت على الجبهة المصرية منذ عام 68 وشاركت في حرب الاستنزاف ومعركة التحرير وفي تطوير الهجوم ضمن تشكيلات الفرقة 21 مدرعة، وفي صد ومنع  قوات العدو الإسرائيلي من التوغل غرب القناة، وشاهدت تضحيات كبرى للمقاتل المصري من أجل استرداد الأرض، لقد شعرت بفرحة في قلبي تمحو آثار الهزيمة".

وتابع: "الجيش المصرى يشارك في بناء الوطن ودعم المواطن من خلال جهاز الخدمة الوطنية، وهو يمثل 2 بالمئة فقط  من إجمالي القوة، وهو عمل طيب تقوم به الجيوش في أوقات السلم، ولا يؤثر على الكفاءة القتالية لباقي القوات المسلحة المتفرغة بدورها للتدريب ورفع المستوى القتالى".

وأضاف: "أرى أنه من الواجب الحفاظ على الروح المعنوية للقوات المسلحة لكون ثقة الشعب فيها تمثل ركيزة أساسية في عزيمة المقاتل، وبما أن الجيش ملك للوطن فإن قوته العسكرية والاقتصادية هى ذخيرة للوطن".



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة مصر (4)

حسام فتحي

أبطال أكتوبر.. لابد لنا من رمز أو عنوان

د. هشام الحمامي

(استبيان اختيار الأساقفة والبابا)

القس مكاريوس فهيم قليني

إقليدس عالم عربي

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» القبض على "متحرشي سناب شات" بالسعودية
» بـ 4 مطارات دولية .. السعودية تستقبل سياح العالم
» معرض "واحة العجائب" السعودي في باريس
» وفاة لاعب المنتخب السعودى والهلال السابق
» "السيلفي" يتسبب في قتل عروس وأسرتها
» عنصر جديد بالجهاز الفنى للزمالك
» "الجبلاية" تغير نظام مسابقة الكأس بالموسم الجديد
» مدرب الأهلي السابق يهاجم عبدالله السعيد: نط من الشباك
» تبرير كوميدي من خالد الغندور لـ"تشميسة" حمدي النقاز
» سوداء وبدون "مكياج" .. ملابس زوجة عمرو دياب تثير التساؤلات
» قصة الموقف الذي تشاءمت منه نعيمة عاكف .. وتوفيت بعده بأشهر

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:07 م

  • فجر

    04:35

  • شروق

    05:58

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    15:07

  • مغرب

    17:37

  • عشاء

    19:07

من الى
أرشيفية
حصار السويس
أرشيف
أرشيفية
بألف هنا