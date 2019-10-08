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بإطلالة "جريئة".. طليقة خالد يوسف تثير الجدل مع "صلاح"

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ياسمين الخطيب وخالد يوسف
ياسمين الخطيب وخالد يوسف

متابعات-علا خطاب

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محمد صلاح

ياسمين الخطيب

رجل العام

أثارت صورة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، الإعلامية ياسمين الخطيب، برفقة النجم العالمي، محمد صلاح، جدلاً واسعًا، وذلك بسبب إطلالة "الخطيب" التي وصفت بـ"الجريئة".

وكان قد نشرت ياسمين الخطيب على حسابها الرسمي على "تويتر"، مشيرة إلى أنها أثناء حفل مجلة GQ Men Of the Year 2019 بدبي، وعلقت على الصورة: "أخيرًا التقينا، مو صلاح، حفل رجال العام، إذ تم تتويج اللاعب المصري بلقب رجل العام خلال الحفل بدبي" .

وفي الآونة الأخيرة، قد أثارت "الخطيب" الجدل مؤخرًا بقضية زواجها من المخرج خالد يوسف التي أكدت فيها أنها فترة لا تشرفها على الإطلاق، فيما صدم "يوسف" الرأي العام بإنكاره الزواج منها.

واحتفلت مجلة GQ الشهيرة، في نسختها للشرق الأوسط، باللاعب المصري العالمي محمد صلاح، وحرصت على الاحتفال معه بأسبوع الأفراح.

وقالت مجلة GQ إن أهداف محمد صلاح قادت نادي ليفربول إلى صدارة الدوري الإنجليزي حاليًا، كما استطاع محمد صلاح عام 2019 قيادة ليفربول للفوز بطولة دوري أبطال أوروبا .



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