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"البيض" علاج سحري لتنعيم الشعر بهذه الطريقة

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تنعيم الشعر
تنعيم الشعر

متابعات - سارة أشرف

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البيض

الشعر

تنعيم الشعر

تعتبر العناية بالشعر واستخدام الأساليب المختلفة للاهتمام به هو أكثر ما يهم السيدات، والأبحاث مستمرة للوصول إلى أفضل النتائج في هذا المجال.

وحديثا كشفت دراسة نشرتها "دنيا الوطن"، عن البيض وأهميته  للحصول على شعر كثيف وناعم ولامع، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك اتباع وصفات البيض التي لن تكلفك سوى جنيهين فقط للحصول على هذه النتائج الفعالة، التى تجعلك تصنعى منه حمام الكريم والشامبو والبلسم المغذي لشعرك.

لتنعيم الشعر:

يوضع بياضان نيئان مخلوطان بالخل والماء على الشعر ويُشطفان جيدًا بعد 15 دقيقة.

يمكنك أيضًا مزج صفار البيض مع الزبادي ومعجون اللوز المنقوع لتنعيم الشعر وتوفير تأثير مهدئ.

مزيج اللبن والبيض يعمل بشكل أفضل على الشعر الخشن.

للشعر اللامع:

امزج بيضة كاملة مع عصير الليمون الطازج وقم بالتدليك جيدًا على فروة الرأس وكذلك الشعر.

يجلب الخليط لمعانًا حتى لو كان نادرًا ما يستخدم.

مستخلص الليمون يمنع قشرة الرأس ويشفي من جفاف فروة الرأس.

البيض الأبيض :

المخلوط مع عصير الخيار وزيت الجوجوبا سيكون بمثابة أفضل مكيف للشعر لإضافة لمعان وتألق مثل البرمة.

بلسم طبيعي :

يُخفق صفار البيض جيدًا إلى أن يصبح المزيج مزبدًا وملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

سيؤدي وضع الخليط بعد غسله وانتظاره حتى يجف وشطف الشعر مرة أخرى بالماء إلى تلطيف الشعر وتنعيم الطبيعة المجعد والملمس الخام.

إذا لم يكن لديك الكثير من الوقت للنقع والغسيل ،يمكنك أيضًا خلط البيض بالشامبو العشبي المفضل وغسل الشعر مباشرةً بالمحلول.

شامبو البيض :

خل التفاح الطبيعي يعمل بشكل رائع للشعر. مزجها مع البيض وهلام الصبار والماء المعدني سيعمل مثل شامبو جيد للشعر.


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