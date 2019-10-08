فنانة خليجية تمتلك أغلى شنطة فى العالم.. وتصدم زوجها

08 أكتوبر 2019 - 12:39 م

اعتادت الفنانة الإماراتية أحلام، مؤخرًا، نشر مواقف طريفة بينها وبين زوجها بطل الرالي القطري، مبارك الهاجري، وهو ما يلاقي ردود فعل واسعة من قبل متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت "أحلام" فيديو جديدًا لها عبر حسابها على "سناب شات"، لرد فعل زوجها مبارك الهاجري، عندما رأى حقيبتها الجديدة من ماركة هيرميس الفرنسية.

وتحدث "أحلام" ممازحة زوجها بالفيديو التي نشرته على "سنات شات" قائلة: "شنو الي رفع ضغطك حبيبي لما دخلت" .

فرد مبارك الهاجري عليها: "هذي الشنطة.. خلي الناس تدخل تعمل بحث عن شنطة هيمالايا هيرمس.. والشنطة ديه المفروض تتحط في الخزنة"، بحسب موقع "صدي الإلكترونية" .

وعن الحقيبة، فهي تصنف من أغلى الحقائب في العالم، حيث تمّ إنتاجها عام 2014 وصُنعت من جلد التمساح الأبيض، كما أن حلقاتها من الذهب الأبيض عيار 18، والمرصّع بعدد 250 حجرًا من الألماس الأبيض.