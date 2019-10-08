بلطجية يهاجمون شارع الهرم بـ"الأسلحة البيضاء"

08 أكتوبر 2019 - 12:44 م

هاجم مجهولون، مساء أمس شارع عز الدين عمر بالهرم، بالأسلحة البيضاء "سيوف ومطاوي"، وسط ذعر الأهالي.

وانتقلت قوة أمنية تحت إشراف اللواء محمد الشريف مدير أمن الجيزة لموقع الحادث للوقوف على ملابساته

وبحسب "الشروق"، قام مجهولون بتحطيم التكاتك مستخدمين أسلحة بيضاء وقطع حديدية وزجاجات المياه الفارغة ما تسبب في تحطيم 3 تكاتك وواجهة أحد المحلات المجاورة لبنك مصر.

وأكد أحد أصحاب المحال التجارية أن هؤلاء الأشخاص افتعلوا نفس المشاجرة في التوقيت ذاته أول أمس الأحد ما تسبب في إصابة إحدى السيدات بحالة إغماء نتيجة إلقاء زجاجة مياه غازية فارغة عليها وملاحقتها بالأسلحة البيضاء.

وأضاف شاهد العيان أن ما يقرب من 20 شخصًا يجتمعون يوميًا في قطعة الأرض الفضاء المواجهة لشارع العريش الموازي لشارع عز الدين عمر ويقومون بافتعال مشكلة والخروج فجأة لإثارة الذعر بين المارة وتحطيم السيارات والمحلات التجارية.