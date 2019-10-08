سر غياب "الخطيب" عن اجتماع "كاف"

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أوضح النادى الأهلى سبب عدم حضور محمود الخطيب، اجتماع لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي "كاف"، والذى انطلق العاشرة صباح اليوم، لحسم مصير الزمالك من التأهل إلى مرحلة المجموعات بدورى الأبطال بعد أزمة جينيراسيون السنغالى الشهيرة.

وأكد الأهلى أن سبب الاعتذار يعود لأسباب صحية، وقال النادى عبر بيان له: "جاء  اعتذار الخطيب بعدما تلقى الأخير دعوة من "كاف" لحضور الاجتماع المُشار إليه لكن ظروفه الصحية حالت دون الحضور حيث توجه رئيس الأهلي أمس إلى المستشفى الملكى بالإسكندرية لإجراء بعض الأشعة والفحوصات الطبية وعرضها على الطبيب الألماني بيرتا لانفي الذي يتواجد حاليًا بزيارة للمستشفي الملكي حالياً وسبق وأجرى لرئيس الأهلي ثلاث عمليات جراحية سابقة في المخ والرقبة والظهر".

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