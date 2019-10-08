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الجندي: مصر طول عمرها معاها فلوس

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دي إم سي

الجندى

المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية

أكد الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن مصر كرمها الله سبحانه وتعالي بذكرها في القران، معقبًا: "الاسم مكرم في القرآن، وتكرار اسم مصر يدل على أنها الدولة الوحيدة الضاربة في عمق التاريخ"، حسب قوله.

وأضاف الجندي خلال برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي": "مصر كان بيجيلها البضائع من كل مكان وكان أهل مصر أثرياء، طول عمرها بتشتري، طول عمر مصر معاها فلوس، عندها إمكانيات وغنى".

 واستشهد الجندي ببعض آيات من القرآن الكريم، من سورة يوسف عندها: "وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاه"، موضحًا أن حدث في مصر إكرام المثوى، والتمكين، والحكم والعلم بفضل الله يدل أن الله أراد ليوسف نوع من التمكين، وهو ما أعطى سيدنا يوسف هذا العطاء الكريم".

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