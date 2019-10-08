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ثغرة أمنية بـ"الواتس آب" تهدد مستخدميه

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متابعات - سارة أشرف

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الهاكرز

كشف "الواتس آب" عن ثغرة أمنية خطيرة تسمح للهاكرز باختراق الهواتف عبر ملفات من نوع gif ، وأنه تم اكتشاف ثغرة أمنية كبيرة تسمح للهاكرز باختراق الهواتف، حسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وأوضحت الصحيفة، أن هذه الثغرة تتيح للهاكرز سرقة الملفات وعرض رسائل الدردشة من أجهزة Android التي تم اختراقها، وخاصة التي تعمل بنظامي Android 8.1    وAndroid 9 .

وأوضحت الصحيفة أن تطبيق "واتس آب WhatsApp " الذي يمتلكه موقع "فيس بوك" قام بإصلاح الثغرة في التحديثات الجديدة، ولكن لا يزال على المستخدمين تحديث الإصدار إلى أحدث نسخة لتجنب الوقوع ضحية للاختراق.

وقال متحدث باسم تطبيق المراسلة لـ"إندبندنت" إنهم ليس لديهم علم بأي من مستخدمي التطبيق يكونون قد تأثروا بهذه المشكلة، لافتًا إلى أنه تم الإبلاغ عن المشكلة ومعالجتها سريعاً، مضيفًا: "ليس لدينا أي سبب للاعتقاد بأن هذا أثر على أي مستخدم، على الرغم من أننا نعمل دائمًا على توفير أحدث ميزات الأمان لمستخدمينا".

 

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