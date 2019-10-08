" أصالة" تشعل مواقع التواصل.. لن تتخيل السبب

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غناء

أصالة

طفل يمني

بائع مياه

بعد تداول مقطع الفيديو للطفل اليمني عمرو أحمد، الذي يغني ويبيع المياه لسائقي السيارات المارة، وأصبح في ساعات قليلة حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي  بجمال صوته.

ومن ضمن المعجبين بصوته، كانت الفنانة أصالة نصري، التي علقت في منشور لها عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، قائلة: "ما أحلاك يا روح قلبي ويا أجمل صوت وروح، يا بائع الحب وبائع الطيبة وبائع الفرح يا ابني عمر بائع الماء، مو معقول مو معقول هالجمال".

وفي ساعات قليلة، انتشر فيديو الطفل عمرو حيث ظهر خلال المقطع وهو يؤدي أغنية "حبيبي أنت وينك من زمان" للفنان اليمني صلاح الأخفش، بصوت شجي، بينما كان يبيع المياه لسائقي السيارات المارة.


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