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نقل فنان شهير للمستشفى.. وأبناؤه يطالبون بالدعاء له

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طلعت ذكريا
طلعت ذكريا

متابعات-علا خطاب

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وعكة صحية

طلعت ذكريا

هنا الزاهد ايمي طلعت ذكريا

تعرض الفنان طلعت زكريا، لوعكة صحية، رقد على أثرها في أحد المستشفيات، حيث طلب أبناؤه جمهوره بالدعاء له، وكان آخر ظهور لـ"طلعت" في حفل زفاف الفنانة هنا الزاهد على أحمد فهمي .

من جهته، كتبت ابنته إيمي طلعت زكريا، عبر حسابها على "فيس بوك": "اللهم احفظ أبي بعينك التي لا تنام.. يا رب أنت الشافي اشف أبويا وألبسه ثوب الصحة والعافية.. بالله عليكم اللي بيحب طلعت زكريا يدعيله بالشفاء.. أرجوكم هو محتاج دعاكم".

كما طالب عمر طلعت زكريا متابعيه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بالدعاء لوالده أيضًا بعد تدهور حالته الصحية.

وكان آخر ظهور لـ طلعت زكريا في حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمي، حيث كان طلعت زكريا متزوجًا من والدة هنا الزاهد، بحسب "صدى البلد".



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