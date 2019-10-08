الملك سلمان: جاهزون لهذا الأمر خلال 72 ساعة

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النفط

مجلس الوزراء

الملك سلمان

بقيق

في ترأسه لجلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء  أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أن المملكة على جاهزية للوفاء باحتياجات العالم من النفط.

وأضاف أن جاهزية المملكة جاءت بعد الجهود الاستثنائية التي بذلت لاستعادة قدرتها لإمداد الأسواق خلال 72 ساعة من الاعتداء الإجرامي على منشأتي خريص وبقيق، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية " واس".

ووافق المجلس على مشروع ميثاق التعاون بين الدول المنتجة للنفط، وقيام  وزير الطاقة - أو من ينيبه- بتوقيع إعلان مشروع ميثاق التعاون بين الدول المنتجة للنفط مع نظيره من الجانب الروسي.


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