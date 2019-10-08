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الصين تشترى 100 طن من الذهب لهذا السبب

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متابعات - أمينة عبد العال

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الذهب

اشترى البنك المركزي في بكين كمية تجاوزت الـ100 طن من الذهب، منذ بداية عام 2019، جاء ذلك من خلال بيانات رسمية، نشرتها الأسواق العربية.

وخلال الشهر الماضي رفع البنك المركزي الصيني احتياطاتِه من الذهب لتصل إلى 62.64 مليون ألف أونصة أي بارتفاع يساوي 6 أطنان.

ويضافُ ذلك إلى حوالي 100 طن قام المركزي بشرائِها منذ ديسمبر من العام الماضي في حين سجلت أسعارُ المعدن الأصفر أعلى مستوياتِها منذ 6 أعوام في سبتمبر الماضي.

وتراجعت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي أكثر من المتوقع في سبتمبر رغم انتعاش اليوان من أكبر انخفاض شهري له في 25 عامًا في أغسطس وسط تباطؤ في الاقتصاد المحلي وتنامي توترات التجارة الصينية الأميركية.

وانخفضت احتياطيات الصين الأكبر في العالم 14.8 مليار دولار في سبتمبر إلى 3.092 تريليون دولار، بحسب بيانات رسمية صدرت أمس.

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