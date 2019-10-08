«التموين» تحدد موعد عودة المحذوفين

كشف مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مكاتب التموين على مستوى الجمهورية تستقبل تظلمات المستبعدين من الدعم التمويني في الفترة بين 19 سبتمبر 2019 وحتى نهاية شهر أكتوبر الجاري، لإتاحة الفرصة أمام المستبعدين تسجيل طلبات تظلمات التموين 2019.

وأضاف المصدر- حسب المصري اليوم-، أن الأوراق المطلوبة للمتظلمين المستبعدون بسبب ارتفاع المرتب الحكومي أو المعاشات، يتم تقديم بيان بإجمالي مفردات المرتب من جهة العمل، وبرنت من التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات العالية يوضح قيمة معاشه الشهري، بالإضافة إلى أي صورة للبطاقة التموينية المراد تفعيلها.

وتابع: «المستبعدون بسبب جمارك عالية، عليهم إحضار شهادة من الجمارك تفيد بقيمة ما يدفعه من جمارك، بالإضافة إلى بطاقة إلى البطاقة التموينية المراد تفعيلها».

وقال إن المستبعدين بسبب ارتفاع قيمة الضرائب، عليهم إحضار شهادة معتمدة من مصلحة الضرائب تفيد بقيمة الضرائب المدفوعة سنويًا.

وأوضح أن المستبعدين بسبب ارتفاع شريحة استهلاك الكهرباء يتم تقديم بيان معتمد من شركة الكهرباء يفيد بمتوسط الاستهلاك الشهري وإحضار إيصالات الكهرباء لأصحاب البطاقة تفيد بمتوسط استهلاكه الشهري.

أما المستبعدون بسبب ارتفاع استهلاك فاتورة المحمول، قال المصدر إنه يتم إحضار فواتير معتمدة من شركة المحمول التابع لها موبايل صاحب البطاقة أو بيان معتمد من شركة المحمول يفيد بمعدل استهلاكه الشهري.

وتابع أن المستبعدين بسبب ارتفاع المصاريف الدراسية، يتم تقديم شهادة معتمدة من التعليم توضح قيمة المصاريف السنوية المدفوعة لكل ابن.

وأشار إلى أن المستبعدين بسبب امتلاك سيارة أو أكثر يتم تقديم شهادة معتمدة من المرور تفيد بأن الفرد المدون أمامه امتلاك سيارة لا يملك سيارة من عدمه وتحديد نوع وموديل المركبة.