وفاة «طباخ الريس» بعد صراع مع المرض

08 أكتوبر 2019 - 04:31 م

أعلنت نقابة المهن التمثيلية، عن وفاة الفنان طلعت زكريا، والذي يعد من أهم الفنانين في مصر، والملقب بـ"طباخ الريس".

وقال عزوز عادل عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية في مصر: " تنعى نقابة المهن التمثيلية الفنان الكبير طلعت زكريا، كان رمزا من رموز الفن المصري وسيظل".

وولد الفنان المصري طلعت زكريا في 29 مارس 1960، في الإسكندرية. وفي سبتمبر 2007 أصيب بالتهاب في أحد شرايين المخ مما أدى إلى دخوله بغيبوبة، لكنه تعافى منها لاحقا وحقق فيلمه طباخ الريس إيرادات جيدة.

وتعرض الفنان طلعت زكريا لوعكة صحية، اليوم، نقل على أثرها إلى المستشفى، وذلك بحسب ما أعلنت عنه ابنته الفنانة إيمي طلعت زكريا مطالبة محبيه بالدعاء له.

وتحفظت نجلته على الحديث عن أي تفاصيل عن حالته الصحية مطالبة محبيه فقط بالدعاء له.

كما طالب نجله عمر بالدعاء لوالده من جمهوره ومحبيه وكتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي: "لو الراحل ده ضحكك في يوم من الأيام أدعيله بالشفاء العاجل"