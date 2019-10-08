إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي

08 أكتوبر 2019 - 04:40 م

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، إعادة مباراة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال النيجيري شيهو ديكو أن السبب وراء قرار إعادة المباراة يرجع إلى خطأ جميع الأطراف، مضيفًا أن المباراة ستقام في القاهرة في وقت سيتم تحديد لاحقًا.

وشهد مقر الاتحاد الإفريقي اليوم الثلاثاء اجتماعًا للجنة المسابقات لدراسة الملف بعد أن قرر الكاف في وقتٍ سابق تعليق نتيجة المباراة والتي احتسبها الحكم المالي لصالح الزمالك بعد عدم حضور الفريق السنغالي.