  • الثلاثاء 08 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر06:48 م
بحث متقدم
الرئيس السيسي ونظيريه القبرصي واليوناني

بقيادة «السيسي»..بيان ثلاثي مشترك يحذر «أردوغان»

جمال عيد

جمال عيد: لهذا السبب.. لن أترحم على طلعت زكريا

الراحل طلعت زكريا

ابنة طلعت زكريا تفجر مفاجأة عن سبب وفاته

علم إثيوبيا

وثيقة تكشف تحركًا إثيوبيًا ضد السودان

السيسي

«السيسي» يصدم تركيا

الملك سلمان

أحدهما يخص مصر.. الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة

أرشيفية

«التموين» تحدد موعد عودة المحذوفين

أردوغان

رد ناري من تركيا على «ترامب»

الزمالك

إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي

طلعت زكريا

وفاة «طباخ الريس» بعد صراع مع المرض

«السيسي» يصدم تركيا

آخر الأخبار

السيسي
السيسي

متابعات - الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

5 تكليفات من الرئيس لوزير الأوقاف

تركيا

مصر

الأراضي السورية

السيسي

شرق الفرات

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرفض التام لاستقطاع جزء من الأراضي السورية، وفرض أمر واقع جديد في المنطقة.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أعلن في وقت سابق، أن بلاده عازمة على شن عملية عسكرية شمال شرق سوريا لتطهير المنطقة من «وحدات حماية الشعب» الكردية التي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا وذراعا لـ «حزب العمال الكردستاني».

تصريحات «السيسي» جاءت خلال مؤتمر صحفي على هامش القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص اليوم الثلاثاء، موضحًا: «لقد ناقشنا خلال القمة المستجدات على الساحة السورية، وأكدنا دعمنا لجهود المبعوث الأممي لسوريا، والحاجة الملحة لاستئناف الحوار بين كافة أطراف الأزمة السورية تحت مظلة الأمم المتحدة، في أقرب فرصة ممكنة، وصولا للتسوية السياسية المنشودة».

وأكمل خلال المؤتمر: «وأكدنا رفضنا التام لمحاولات استخدام القوة، واستقطاع جزء من الأراضي السورية، وفرض أمر واقع جديد في المنطقة، فيما يعد انتهاكا للأعراف والقوانين الدولية».

كما ندد السيسي بالممارسات أحادية الجانب، موضحًا أنها تضر بمصالح دول شرق المتوسط.

وقال السيسي: «لقد أكدنا في اجتماعاتنا اليوم أن حالة الاضطراب التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، تمثل تهديدا للفرص المتاحة أمام دول الإقليم، وتحرم شعوبها من أهم حق من حقوق الإنسان، وهو الحق في الحياة الآمنة، فضلا عن تعطيل تلك الشعوب عن اللحاق بركب التقدم والتنمية، وخلق أزمات جديدة في مجتمعاتهم، وتصدير تبعاتها إلى خارج المنطقة، مثل الإرهاب والهجرة غير الشرعية وما يرتبط بها من جريمة منظمة واتجار بالبشر».

وتابع: «وأكدنا أن تحقيق الأمن والاستقرار، يمثل أولوية استراتيجية بالنسبة لنا جميعا، تستدعي التكاتف من أجل الحفاظ عليها وتأمينها، وبدونه لا يمكن أن نجني ثمار آلية التعاون الثلاثي. وجددنا دعمنا في هذا السياق للجهود التي تقوم بها الحكومة القبرصية من أجل التوصل إلى حل شامل وعادل للقضية القبرصية، استنادا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة مصر (4)

حسام فتحي

أبطال أكتوبر.. لابد لنا من رمز أو عنوان

د. هشام الحمامي

(استبيان اختيار الأساقفة والبابا)

القس مكاريوس فهيم قليني

إقليدس عالم عربي

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» الإمارات تحث العرب على التصدي لتركيا
» تعليق مرتضى منصور على قرار إعادة مباراة جينيراسيون
» موعد إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي
» تشييع جثمان طلعت زكريا غدًا بالإسكندرية
» نقل ودية مصر وبتسوانا إلى برج العرب
» القبض على أشهر متحرشين في الرياض
» تجميد رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال
» «شفاينشتايجر» يعلن اعتزاله كرة القدم
» الأهلى راحة 48 ساعة
» والي: مقاومة الفساد تبدأ باحترام القانون
» " أصالة" تشعل مواقع التواصل.. لن تتخيل السبب

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    07:07 م

  • فجر

    04:35

  • شروق

    05:58

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    15:07

  • مغرب

    17:37

  • عشاء

    19:07

من الى
أرشيفية
حصار السويس
أرشيف
أرشيفية
بألف هنا