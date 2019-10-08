«السيسي» يصدم تركيا

08 أكتوبر 2019 - 05:02 م

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرفض التام لاستقطاع جزء من الأراضي السورية، وفرض أمر واقع جديد في المنطقة.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أعلن في وقت سابق، أن بلاده عازمة على شن عملية عسكرية شمال شرق سوريا لتطهير المنطقة من «وحدات حماية الشعب» الكردية التي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا وذراعا لـ «حزب العمال الكردستاني».

تصريحات «السيسي» جاءت خلال مؤتمر صحفي على هامش القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص اليوم الثلاثاء، موضحًا: «لقد ناقشنا خلال القمة المستجدات على الساحة السورية، وأكدنا دعمنا لجهود المبعوث الأممي لسوريا، والحاجة الملحة لاستئناف الحوار بين كافة أطراف الأزمة السورية تحت مظلة الأمم المتحدة، في أقرب فرصة ممكنة، وصولا للتسوية السياسية المنشودة».

وأكمل خلال المؤتمر: «وأكدنا رفضنا التام لمحاولات استخدام القوة، واستقطاع جزء من الأراضي السورية، وفرض أمر واقع جديد في المنطقة، فيما يعد انتهاكا للأعراف والقوانين الدولية».

كما ندد السيسي بالممارسات أحادية الجانب، موضحًا أنها تضر بمصالح دول شرق المتوسط.

وقال السيسي: «لقد أكدنا في اجتماعاتنا اليوم أن حالة الاضطراب التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، تمثل تهديدا للفرص المتاحة أمام دول الإقليم، وتحرم شعوبها من أهم حق من حقوق الإنسان، وهو الحق في الحياة الآمنة، فضلا عن تعطيل تلك الشعوب عن اللحاق بركب التقدم والتنمية، وخلق أزمات جديدة في مجتمعاتهم، وتصدير تبعاتها إلى خارج المنطقة، مثل الإرهاب والهجرة غير الشرعية وما يرتبط بها من جريمة منظمة واتجار بالبشر».

وتابع: «وأكدنا أن تحقيق الأمن والاستقرار، يمثل أولوية استراتيجية بالنسبة لنا جميعا، تستدعي التكاتف من أجل الحفاظ عليها وتأمينها، وبدونه لا يمكن أن نجني ثمار آلية التعاون الثلاثي. وجددنا دعمنا في هذا السياق للجهود التي تقوم بها الحكومة القبرصية من أجل التوصل إلى حل شامل وعادل للقضية القبرصية، استنادا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة».