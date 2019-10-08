رئيس البرلمان ينفعل على نائب ذكر اسم «محمد علي»

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رئيس البرلمان

النواب

محمد على

لم يسمح رئيس مجلس النواب علي عبد العال في الجلسة العامة لمجلس النواب للنائب سامح الصايغ بإكمال كلمته، قائلًا: "هذه القاعة لا يذكر فيها حثالة المجتمع، وتحذف الكلمة من المضبطة بالحبر الأسود".

جاء ذلك خلال جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء، عندما ذكر النائب في كلمته اسم رجل الأعمال والممثل محمد على، قائلًا: «هناك أشخاص يطرقون أبواب مصر من الخارج ومنهم محمد على»، ما أدى إلى انفعال الدكتور علي عبدالعال.

وتابع رئيس مجلس النواب: "أرجو أن نكون حريصين على اختيار كلماتنا.. فهناك أشخاص لا تقبل هذه القاعة ذكرهم أو الإشارة إليهم"، بحسب قوله.


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