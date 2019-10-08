» نقل ودية مصر وبتسوانا إلى برج العرب

08 أكتوبر 2019 - 05:38 م

قررت اللجنة الخماسية المُكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، نقل المباراة الودية لمنتخب مصر أمام بتسوانا، والمحدد لها يوم 14 أكتوبر الجارى، إلى ملعب الجيش المصري بمدينة برج العرب بالإسكندرية، بدلًا من إقامتها على ملعب القاهرة الدولي.

جاء قرار نقل اللقاء إلى ملعب برج العرب، بناءً على تعليمات الأمن الذي رفض إقامة أي مباراة داخل القاهرة بحضور الجماهير.

وانطلق أمس الإثنين معسكر المنتخب الوطنى بأحد فنادق القاهرة تحت قيادة مديره الفنى الجديد حسام البدرى.