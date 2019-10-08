ابنة طلعت زكريا تفجر مفاجأة عن سبب وفاته

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نقابة المهن التمثيلية

وفاة طلعت زكريا

سبب وفاة

إيمي زكريا

أعلنت نقابة المهن التمثيلية، منذ قليل، وفاة الفنان طلعت زكريا، والذي يعد من أهم الفنانين في مصر، بعد صراع طويل مع المرض الذي ألم به عام 2009، إثر إصابته بالتهاب في أعصاب المخ، بعدها استعاد عافيته ولكن مع خسارة وزنه.

وقال عزوز عادل عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية في مصر: " تنعى نقابة المهن التمثيلية الفنان الكبير طلعت زكريا، كان رمزا من رموز الفن المصري وسيظل".

وكشفت الفنانة إيمي طلعت زكريا، أن سبب تدهور الحالة الصحية لوالدها هو تدخين السجائر، مؤكدة أنها تسببت في إصابته بأمراض عديدة وليس الرئة على وجه التحديد.

وتعرض الفنان طلعت زكريا لأزمة صحية، دخل على إثرها إلى أحد المستشفيات، وسط قلق أسرته التي طالبت جمهوره ومحبيه بالدعاء له.

وكان آخر ظهور للفنان طلعت زكريا، في حفل زفاف الفنانة هنا الزاهد وأحمد فهمي، خاصة أنه كان متزوجا من والدتها لسنوات طويلة قبل أن ينفصلا.

وولد الفنان المصري طلعت زكريا في 29 مارس 1960، بالإسكندرية، وفي سبتمبر 2007 أصيب بالتهاب في أحد شرايين المخ، مما أدى إلى دخوله بغيبوبة، لكنه تعافى منها لاحقًا وحقق فيلمه طباخ الريس إيرادات جيدة.


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