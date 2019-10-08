» موعد إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي

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قررت لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، إقامة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي يوم 24 أكتوبر الجاري داخل القاهرة.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك مع الأهلي يوم 19 أكتوبر الجاري في لقاء القمة بالجولة 4 من الدوري الممتاز على أن يلعب مباراة بطل السنغال يوم 24 من الشهر نفسه.

ويأتي ذلك عقب انسحاب جينيراسيون السنغالي من مباراة إياب دور الـ32 من البطولة، ورفضه التوجه إلى ملعب برج العرب، معترضا على نقل اللقاء لإستاد برج العرب بالإسكندرية وتأجيله لمدة 24 ساعة.

وجاء ذلك بعد اجتماع لجنة المسابقات للكاف اليوم الثلاثاء لحسم الموقف قبل عملية سحب قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا غدا الأربعاء.


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