» تعليق مرتضى منصور على قرار إعادة مباراة جينيراسيون

08 أكتوبر 2019 - 06:13 م

رفض المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، قرار الاتحاد الأفريقي بشأن إعادة مباراة الفريق الأبيض أمام جينيراسيون السنغالي في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأشار منصور في تصريحات صحفية، إلى أنه يثق بقدرة الزمالك على التأهل إلى دور المجموعات الإفريقي على حساب بطل السنغال في لقاء الإعادة.

وقال رئيس الزمالك: "القرار ظالم لنا، لأن التأجيل كان بسبب الأمن وليس لنا أي دخل به".

واختتم: "واثق بقدرة الزمالك على الفوز في لقاء الإعادة، لأننا الأحق بالصعود إلى دور المجموعات".

وكانت أزمة قد نشبت بسبب مباراة الإياب من دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا بين الزمالك وجينيراسيون، مما أدى بالاتحاد الأفريقي لاتخاذ قرار إعادتها في وقت لاحق من شهر أكتوبر.