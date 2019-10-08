  • الثلاثاء 08 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر06:47 م
بحث متقدم
الرئيس السيسي ونظيريه القبرصي واليوناني

بقيادة «السيسي»..بيان ثلاثي مشترك يحذر «أردوغان»

جمال عيد

جمال عيد: لهذا السبب.. لن أترحم على طلعت زكريا

الراحل طلعت زكريا

ابنة طلعت زكريا تفجر مفاجأة عن سبب وفاته

علم إثيوبيا

وثيقة تكشف تحركًا إثيوبيًا ضد السودان

السيسي

«السيسي» يصدم تركيا

الملك سلمان

أحدهما يخص مصر.. الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة

أرشيفية

«التموين» تحدد موعد عودة المحذوفين

أردوغان

رد ناري من تركيا على «ترامب»

الزمالك

إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي

طلعت زكريا

وفاة «طباخ الريس» بعد صراع مع المرض

تعليق ناري من «الإفتاء» على فيلم «الممر»

الحياة السياسية

أرشيفية
أرشيفية

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

تعليق غريب من محمد هنيدي على تريند "مصطفى أبو تورتة"

#

أول تعليق من مرتضى على استبعاد الزمالك من أفريقيا

#

أول تعليق من "الإفتاء" على عملية تجميد البويضات

#

تعليق ناري من "قرقاش" على هاشتاج قناة الجزيرة

الإفتاء

مرصد الافتاء

الممر

قال مرصد الإفتاء إن فيلم الممر عمل فني وجَّه ضربة لقادة حروب الجيل الرابع ممن يهدفون لتثبيط الروح الوطنية ونشر الفرقة والاختلاف والكيد لمصر بالشائعات عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك في تعليق لمرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، التابع لدار الإفتاء المصرية، على عرض فيلم الممر على التليفزيون بمناسبة احتفال مصر بذكرى حرب أكتوبر 1973.

ووصف المرصد الفيلم، بأنه أعاد روح النصر والفخر والاعتزاز بقيم الفداء والوطنية والاعتزاز بالهوية المصرية والحفاظ على تراب الوطن.

وذكر أن فيلم الممر، عمل فني وإبداعي رسم لوحة للصمود والفخر الوطني وبثَّ الروح الوطنية في النفوس وأبرز بطولات المصريين وتضحياتهم خلال المواجهة مع العدو.

وأوضح المرصد أن الفيلم بث قيم دينية ووطنية هامة وعمل على رفع الروح المعنوية للمواطنين، وهذا هو دور الفن المنضبط الذي تحتاج له الأسرة المصرية.

وأشار إلى أن الفن يجب أن يكون هدفه إرشاد الناس ونشر الوعي، والفيلم بداية لعودة السينما المصرية الأصيلة، المنشغلة بقضايا وهموم الوطن، والمعبرة عن المصريين.

وشدد المرصد التابع للإفتاء إلى أن القوى الناعمة المصرية هي إحدى الوسائل الفعالة في مواجهة تلك الحروب التي تمارسها أجهزة دعاية معادية بهدف تزييف الوعي وخفض الروح المعنوية للمصريين.

وأكد على أن قيمة فيلم الممر، ليست فنية فقط بل قيمته أعلى وهي حفظ الذاكرة الوطنية من التزييف المتعمد للإعلام المعادي لمصر، وهو التزييف الذي يمارس في ظل حروب الجيل الرابع.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة مصر (4)

حسام فتحي

أبطال أكتوبر.. لابد لنا من رمز أو عنوان

د. هشام الحمامي

(استبيان اختيار الأساقفة والبابا)

القس مكاريوس فهيم قليني

إقليدس عالم عربي

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» الإمارات تحث العرب على التصدي لتركيا
» تعليق مرتضى منصور على قرار إعادة مباراة جينيراسيون
» موعد إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي
» تشييع جثمان طلعت زكريا غدًا بالإسكندرية
» نقل ودية مصر وبتسوانا إلى برج العرب
» القبض على أشهر متحرشين في الرياض
» تجميد رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال
» «شفاينشتايجر» يعلن اعتزاله كرة القدم
» الأهلى راحة 48 ساعة
» والي: مقاومة الفساد تبدأ باحترام القانون
» " أصالة" تشعل مواقع التواصل.. لن تتخيل السبب

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    07:07 م

  • فجر

    04:35

  • شروق

    05:58

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    15:07

  • مغرب

    17:37

  • عشاء

    19:07

من الى
أرشيفية
حصار السويس
أرشيف
أرشيفية
بألف هنا