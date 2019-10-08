» الإمارات تحث العرب على التصدي لتركيا

08 أكتوبر 2019 - 06:31 م

علق وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، على التطورات الأخيرة التي حدثت فى ملف الأزمة السورية، داعيًا إلى عودة النظانم العربي.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الاثنين، قد أعلن أن بلاده عازمة على شن عملية عسكرية شمال شرق سوريا لتطهير المنطقة من «وحدات حماية الشعب».

وقال «قرقاش» في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «التطورات الخطيرة والمحيطة بسوريا ما هي إلا تداعيات للانقسام العربي الحالي، دول عربية انهارت مؤسساتها وانتهكت سيادتها وغدت مهددة في وحدة ترابها الوطني».

وأضاف: «لا سبيل إلا العمل على عودة النظام العربي الإقليمي فما يحدث أمامنا بذور أزمات مستدامة يرويها الانقسام الحالي".

وجرى هذا التطور بعد بدء الولايات المتحدة سحب قواتها من منطقة شمال شرق سوريا قرب الحدود التركية، في إجراء يفتح الباب أمام العملية العسكرية، إلا أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هدد تركيا بتدمير اقتصادها حال "تجاوزها الحدود" في تحركاتها المرتقبة، التي تستهدف المقاتلين الأكراد المتحالفين مع واشنطن في الحرب على تنظيم "داعش" المصنف إرهابيا على المستوى الدولي.