«صلاح» يتفوق على ثنائي ليفربول ويتوج بهذه الجائزة

08 أكتوبر 2019 - 06:43 م

توج محمد صلاح، جناح فريق ليفربول والمنتخب الوطني، بجائزة أفضل هدف للريدز في شهر سبتمبر، والذي سجله بمرمى نيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي.

وذكر الموقع الرسمي لنادي ليفربول اليوم الثلاثاء، أن صلاح أسكن الكرة الشباك بطريقة رائعة بعد استلام تمريرة حاسمة من زميله البرازيلي روبرتو فيرمينو ليؤكد فوز الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وحصل هدف المدافع الأيمن ترنت ألكسندر - أرنولد أمام تشيلسي على المركز الثاني في التصويت الإلكتروني، وجاء الهدف الأول للسنغالي ساديو ماني أمام نيوكاسل بأفضل ثالث هدف سجله ليفربول الشهر الماضي.