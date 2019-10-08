مفاجأة.. جينيراسيون السنغالي يرفض إعادة مباراة الزمالك

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المصريون

الزمالك

جينيراسيون

رفض مسئولو نادي جينيراسيون فوت السنغالي القرار الصادر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، بإعادة مباراة الفريق أمام الزمالك في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وذكرت صفحة ” Africans Got Football – AGF ” المهتمة بأخبار الكرة الإفريقية أن مسئولي جينيراسيون فوت يرفضون اعادة مباراة الزمالك، ويروا أنهم الأحق بالتأهل لدور المجموعات الإفريقي.

وأكد مسؤولي النادي السنغالي أنهم ينتظرون الخطاب الرسمي من الاتحاد الإفريقي بخصوص إعادة مباراة الزمالك، مؤكدين أن الفريق لن يخوض تلك المباراة، وان الكاف ينتهك لوائح وقوانين البطولات الإفريقية.

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، قررت إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت بطل السنغال في إياب دور الـ32 للبطولة، والتي لم تقم في موعدها الأصلي رفض الفريق السنغالي خوض اللقاء بعد تغيير موعده وملعب إقامته.


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