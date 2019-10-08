بعد عام من التوقف.. «ساويرس» يعود على «فيسبوك»

08 أكتوبر 2019 - 06:58 م

عاد رجل الأعمال نجيب ساويرس إلى النشر مجددًا على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بعد توقف دام أكثر من عام كامل.

ونشر «ساويرس» مقطع فيديو يتحدث خلاله عن الاستثمار في قبرص، عقب ساعات من اختتام القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، التي ترأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقاهرة، والذي أكد على زيادة التنسيق بين الدول الثلاث، والعمل على الارتقاء بالتبادل التجارى وزيادة الاستثمارات المشتركة.



وكتب «ساويرس» على الفيديو: « لهذا السبب الاستثمار في قبرص»، حيث حاز المنشور على تأييد متابعيه، الذين أكدوا أن هذه الأعمال تمثل قوة لمصر.



وكان آخر منشور على حساب رجل الأعمال الشهير، على «فيس بوك» قد تم نشره في 17 أغسطس من العام الماضي.





ورحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، برئيس قبرص ورئيس وزراء اليونان، لافتًا إلى أنه يتم اليوم عقد القمة الثالثة التي تستضيفها مصر منذ تدشين هذه المبادرة في القاهرة في نوفمبر 2014.

وخلال كلمته فى المؤتمر، قال «السيسي»: «استعرضنا اليوم مختلف أوجه التعاون بين مصر واليونان وقبرص، والتطورات الخاصة بمشروعات التعاون الثلاثى لما لها من دور تكميلي فى تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والتنسيق الوثيق على الصعيدين السياسي والاستراتيجي والعمل على الارتقاء بالتبادل التجارى وزيادة الاستثمارات المشتركة».

ونوه إلى أنه أكد على أهمية تعزيز التنسيق بيننا فى مختلف أطر التعاون التي تجمعنا خاصة منتدى غاز شرق المتوسط، مضيفًا:«أرحب بتوقيع عدد من الوثائق والبرامج التنفيذية بين مصر وقبرص واليونان فى مجال الترويج للاستثمار خلال 2019/ 2021 ، بالإضافة والتوقيع على اتفاق منع الازدواج الضريبى بين مصر وقبرص».





