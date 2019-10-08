» الداخلية توقف ضابطًا لنشره عبارات مسيئة للمحامين

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قرارًا بإيقاف أحد ضباط المنيا مع إحالته للتحقيق، لنشره على صفحات التواصل الاجتماعي عبارات تنال من المحاماة والمحامين وتخرج عن حدود اللياقة والأدب، وذلك حسبما أعلنت نقابة المحامين.

ووصفت النقابة في بيانها الثلاثاء هذا الموقف، بالنزيه والحريص على أسس العلاقات المحترمة بين المحاماة، ورجال الشرطة، وأعلنت نقابة المحامين تمسكها بكل أواصر الاحترام والتقدير لكافة رجال الشرطة بدءًا من وزير الداخلية وانتهاءً بأحدث مجند في قوات الأمن.

وأكدت النقابة أنها لن تتوانى عن محاسبة أي مسيء أو متجاوز لتلك التقاليد والقيم بكافة وسائل التأديب والمحاسبة، حرصًا على سمعة المحاماة والمحامين، وحرصاً أيضاً على تواصل محترم مع جميع الأطراف التي نعمل معها ونشاركها تحقيق العدالة وكفالة حق الدفاع وسيادة القانون.

فيما ناشدت النقابة ومجلسها العام جميع المحامين المتداخلين على صفحات التواصل الاجتماعي الحرص كل الحرص على حسن التعبير، ونزاهة العبارة مع زملائهم المحامين، والقضاة، والشرطة، وكافة المواطنين حتى لو كانوا خصوماً لهم أو لموكليهم، فالمحاماة فروسية وتعبيرات الدفاع أدب وخلق قويم، ندعو الكافة للالتزام به وبتقاليد المحاماة وقانونها.