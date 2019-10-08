  • الثلاثاء 08 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر09:11 م
بحث متقدم
رئيس الوزراء

غدًا.. بيان حكومي هام في البرلمان بشأن سد النهضة

سارة سمير

مفاجأة.. تورط الرباعة سارة سمير في تعاطي المنشطات

الشرطة الكويتية

اعتقال وزير كويتي سابق بتهمة«مخلة بالشرف»

جمال عيد

جمال عيد: لهذا السبب.. لن أترحم على طلعت زكريا

الشرطة الكويتية

حبس وإبعاد مصري بالكويت بسبب «تغريدة»

طلعت زكريا وابنته

«يا بتاع السكر يا مسكر»..آخر ظهور لـ«طلعت زكريا»

علم إثيوبيا

وثيقة تكشف تحركًا إثيوبيًا ضد السودان

جينيراسيون

مفاجأة.. جينيراسيون السنغالي يرفض إعادة مباراة الزمالك

الرئيس السيسي ونظيريه القبرصي واليوناني

بقيادة «السيسي»..بيان ثلاثي مشترك يحذر «أردوغان»

الراحل طلعت زكريا

ابنة طلعت زكريا تفجر مفاجأة عن سبب وفاته

«ترامب» يتراجع بشأن تصريحاته ضد تركيا

عرب وعالم

اردوغان وترامب
اردوغان وترامب

متابعات - الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

بالفيديو: تعليق ناري لـ"أديب" على بيان الخارجية المصرية

#

قاضٍ أمريكي يعرقل مرسوم ترامب بشأن "اللاجئين"

#

إيفانكا ترامب للسعودية: نتطلع للمزيد

#

«أردوغان» يُصعد بشأن وفاة«مرسي».. ومصر ترد

تويتر

أمريكا

أردوغان

تركيا

ترامب

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتركيا، مؤكدًا أنها دولة مهمة وحليفة للولايات المتحدة.

وكتب عبر «تويتر» أن نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، سيزور الولايات المتحدة يوم 13 نوفمبر المقبل.

وقال: «كثير جدا من الناس ينسون بسهولة أن تركيا شريك تجاري مهم للولايات المتحدة، وهم بالحقيقة ينتجون الإطارات الصلبة الهيكلية لمقاتلاتنا من طراز F-35 . كما كان العمل معها (تركيا) جيدا في مساعدتها لي على إنقاذ حياة كثير من الناس في محافظة إدلب (السورية) وإعادة القس برونسون إلى وطنه بصحة جيدة بطلب مني، على الرغم من فترة السنوات الطويلة التي بقيت من سجنه».

وأضاف ترامب: «يجب كذلك التذكر أن تركيا، وهذا أمر بالغ الأهمية، عضو هام في حالف الناتو يتميز بسمعة حسنة».

وأشار في هذا السياق إلى أن الرئيس التركي سيقوم، يوم 13 نوفمبر، بزيارة الولايات المتحدة كضيف لرئيسها.

وعلى الرغم من ذلك، جدد ترامب لاحقا تهديده بتدمير اقتصاد تركيا في حال شنها أي أعمال عسكرية "غير مبررة وغير ضرورية" شمال شرق سوريا ضد المقاتلين الأكراد المتحالفين مع الولايات المتحدة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة مصر (4)

حسام فتحي

أبطال أكتوبر.. لابد لنا من رمز أو عنوان

د. هشام الحمامي

(استبيان اختيار الأساقفة والبابا)

القس مكاريوس فهيم قليني

إقليدس عالم عربي

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» "إهمال أم ماذا"؟ كواليس وفاة طالب الصيدلة بجامعة الأزهر
» بالصور.. تدريبات منتخب مصر استعدادًا لمواجهة بتسوانا
» حجم إصابة «صلاح» وموعد عودته للملاعب
» طاقم تحكيم جزائري لإدارة مباراة تونس والكاميرون
» بعد قرار «الكاف».. الزمالك يُهدد بالانسحاب من الدوري
» «ترامب» يتراجع بشأن تصريحاته ضد تركيا
» الداخلية توقف ضابطًا لنشره عبارات مسيئة للمحامين
» تعليق مرتضى منصور على قرار إعادة مباراة جينيراسيون
» الإمارات تحث العرب على التصدي لتركيا
» موعد إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي
» تشييع جثمان طلعت زكريا غدًا بالإسكندرية

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:35 ص

  • فجر

    04:35

  • شروق

    05:58

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    15:07

  • مغرب

    17:37

  • عشاء

    19:07

من الى
أرشيفية
حصار السويس
أرشيف
أرشيفية
بألف هنا