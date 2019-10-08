«يا بتاع السكر يا مسكر»..آخر ظهور لـ«طلعت زكريا»

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وفاة

ظهور

طلعت زكريا

هنا الزاهد

في آخر ظهور له قبل وفاته اليوم، ظهر الفنان الراحل طلعت زكريا أمام الكاميرات خلال حفل زفاف الفنانة هنا الزاهد، وهو الذي كان متزوجًا من والدتها لسنوات طويلة قبل أن ينفصلا مؤخرًا.

ونشرت ابنة الفنان الراحل ”إيمي“ عبر حسابها على ”إنستجرام“ مقطعًا مصورًا، اليوم الثلاثاء، لجانب من حفل زفاف هنا الزاهد الذي أقيم بداية الشهر الماضي، وتظهر ابنته وهي تحتضنه وترقص بجواره وتقبله على كلمات أغنية "يا بتاع السكر يا مسكر".

وتوفي طلعت زكريا اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 59 عامًا بعد صراع مع المرض.

وشارك زكريا في العديد من الأعمال الفنية، سواء أفلام أو مسلسلات أومسرحيات، كان آخرها فيلم ”حليمو أسطورة الشواطئ، ديسمبر 2017.


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