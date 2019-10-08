» بعد قرار «الكاف».. الزمالك يُهدد بالانسحاب من الدوري

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المصريون

الزمالك

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هدد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بالانسحاب من مسابقة الدوري العام حال رفض اتحاد الكرة تأجيل مباراة القمة أمام الأهلى المقرر لها يوم 19 من الشهر الجارى فى إطار منافسات الجولة الرابعة بالدوري الممتاز.

وأضاف مرتضى منصور، فى تصريحات صحفية: "لو السماء انطبقت على الأرض لن أواجه الأهلى قبل مباراة الفريق السنغالى، ومش هلعب ماتش الأهلى قبل الماتش ده، ولو حكمت أنى أنسحب من الدورى".

وانتهت أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالى، باتخاذ قرار رسمي بإعادة المباراة فى القاهرة، في شهر أكتوبر الجارى، من أجل تحديد الفريق المتأهل لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

جدير بالذكر أنه تسحب غدًا قرعة دور المجموعات بأحد فنادق القاهرة بمشاركة 16 فريقًا على رأسها الأهلي والترجي التونسي والوداد المغربي ومازيمبى الكونغولي المتواجدين في التصنيف الأول.


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