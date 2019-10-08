طليقة ملك ماليزيا تكشف تفاصيل جديدة

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تفاصبل

كشفت أوكسانا فوفودينا، طليقة ملك ماليزيا السابق محمد الخامس لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أنها باعت خاتم زواجها الملكي بسبب احتياجها للأموال، وفقاً لـ”روسيا اليوم”.

وقالت ملكة جمال موسكو لعام 2015 إنها اضطرت لبيع خاتم زفافها، لتسديد تكلفة الفواتير الطبية في عيادة سويسرية، حيث خضعت للمتابعة الطبية أثناء فترة حملها.

وكشفت طليقة ملك ماليزيا السابق في هذا الشأن: “لا يمكنني البوح بالسعر الذي تقاضيته نظير الخاتم لكنه أقل بثلاثة أضعاف من سعره الأصلي”، الذي تقول الصحيفة أنه يتجاوز 16 مليون روبل.

وكانت فويفودينا قد ذكرت في وقت سابق أن زواجها انهار حين كانت في شهرها الرابع من الحمل، مشيرة إلى أنها اكتشفت ذلك من خلال الإنترنت، ولم يتصل بها أحد بشكل مباشر، وتصر على أنها لم تستلم أي وثائق رسمية بخصوص طلاقها الذي تم كما تناهى بصورة قطعية “وبالثلاثة”.


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