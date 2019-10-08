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غرق شاب وحبيبته في النيل بسبب صورة «سيلفي»

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محمد فضل- متابعات

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لقي شاب مصري وحبيبته مصرعهما غرقا في مياه نهر النيل بسبب صورة ”سيلفي“.

وكانت شرطة المسطحات تلقت بلاغًا بسقوط شاب وفتاة في العقد الثاني من العمر بمياة نهر النيل، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة لمباشرة الحادث.

وكشفت التحقيقات أن الشاب والفتاة كانا يسيران على كوبري الجامعة وجلسا سويًا على سور الكوبري، وأثناء التقاطهما صورة ”سيلفي“ اختل توازنهما وسقطا في النيل.

وكثفت قوات الإنقاذ البري جهودها لانتشال جثة الشاب، بعدما تم إخراج جثة الفتاة، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.


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