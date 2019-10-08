» حجم إصابة «صلاح» وموعد عودته للملاعب

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كشف محمد بركات، مدير المنتخب الوطني، حجم إصابة النجم محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزى، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع الريدز أمام ليستر، في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وقال «بركات» خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم على ملعب القاهرة الدولي: "اطمئننت على محمد صلاح بعد إصابته، وأكد أن الموضوع بسيط ولا يحتاج سوى أسبوع وسيعود للملعب".

ويقيم المنتخب تدريبًا باستاد القاهرة الدولى استعدادا لمواجهة منتخب بتسوانا وديًا يوم 14 أكتوبر المقبل استعدادا لتصفيات كأس الأمم الأفريقية.


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