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نشأت الديهي: «الإخوان» وأحداث 2011 السبب الرئيسي لأزمة سد النهضة

الحياة السياسية

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سد النهضة

الديهى

احداث 2011

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن موضوع سد النهضة ومياه النيل، المفروض أن يكون المصريين خلف القيادة لحل هذه الازمة، ولكننا رأينا ما لم نكن نتوقع الأفاعي الإخوانية في تركيا وقطر يتحدثوا عن هذه الأزمة بكل ما هو مغلوط ومثير للشبهات، وكأنها أزمة صنعناها بأيدينا والله يشهد أنها صنعت بأيديهم مع اجهزة تدعمهم وتخطط لهم، مشددًا على أن أزمة سد النهضة سببها الرئيسي أحدث 2011 وما تلاها والإدارة الخاطئة لهذا الملف خلال عام حكم الإخوان.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الثلاثاء، أن الإخوان يقيموا الأفراح والليالي الملاح على أي أزمة للدولة المصرية، مستنكرًا فرحة إعلامي الإخوان أمثال محمد ناصر، ومعتز مطر، بأزمة سد النهضة.

وتابع "الديهي"، أن "محمد ناصر ومعتز مصر يرددوا كلام حقير وضيع عن المصريين، حيث يقول محمد ناصر للمصريين أنه شمتان فيهم بسبب أزمة سد النهضة، بينما قال معتز مطر، إن شاء الله ريقكم هينشف، معتز مطر ابن الخطيئة بيتكلم على مصر كأنه بيتكلم على إسرائيل".

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