» بالصور.. تدريبات منتخب مصر استعدادًا لمواجهة بتسوانا

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تدريب

البدرى

منتخب مصر

أدى المنتخب الوطني لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، أول تدريباته تحت قيادة حسام البدري استعدادًا للمباراة الودية أمام بتسوانا يوم 14 بإستاد القاهرة.



وبستعد الفراعنة لمواجهتي كينيا وجزر القمر يومى 11 و19 نوفمبر المقبلين في مستهل مشواره بالتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

وكان البدرى استدعى 23 لاعبًا للانتظام في معسكر الفراعنة استعدادا لودية بتسوانا وهم: محمد الشناوي ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار وأحمد فتحي ومحمود علاء وباهر المحمدي وأيمن أشرف وعبد الله جمعة ومحمد حمدي وطارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وعبدالله السعيد ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد، وأحمد حسن كوكا، بينما تم إعفاء محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى الذي أبلغ المدير الفنى شعوره بالإجهاد بسبب كثرة المشاركات مع الفريق الإنجليزى، فيما تأكد غياب عمرو السولية لاعب وسط النادي الأهلي عن معسكر الفريق بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة فريقه أمام أسوان أول أمس السبت بالجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.


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