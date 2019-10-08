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"إهمال أم ماذا"؟ كواليس وفاة طالب الصيدلة بجامعة الأزهر

قضايا وحوادث

الطالب أحمد علاء
الطالب أحمد علاء

أحمد سالم

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إهمال

جامعة الأزهر

المدينة الجامعية

طالب الصيدلة

وفاة طالب الصيدلة

توفى الطالب أحمد علاء بكلية الصيدلة بنين، جامعة الأزهر بالقاهرة، فجر اليوم بالمدينة الجامعية، وذلك بعد إصابته بأزمة عاجلة، أدت إلى وفاته، قبل أن تصل سيارة الإسعاف في الوصول إليه.

وتبين أن الطالب توفى داخل المدينة الجامعية للجامعة، في حين تجمع عدد من الطلاب أمام مبنى خالد بن الوليد، بسبب تأخر سيارة الإسعاف، وكذلك إعلان مشرفي المبنى أنه مات خارج المدينة حيث قاموا بتسجليه غياب في كشوفات الحضور والغياب.

وقال أصدقاء الطالب أن المدينة بها إسعاف، ولكنها معطلة ولا تتحرك بين المدينة أ ، و المدينة ب، وأن ما حدث نتيجة الإهمال الطبي، لأن الكشف الطبي يكون يوم التسكين فقط.

وتابع أصدقائه، أن الطبيب الموجود في الإدارة الطبية هو موظف، ويقوم بالتوقيع على الورقة الخاصة بالكشف في حالة اللائق والخلو من أي مرض.

وبدورها نعت جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، شهيد العلم الذي وافته المنية صباح اليوم إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، أدى إلى سكتة قلبية مفاجئة.

وقالت الجامعة في بيان لها: “إذ تنعي شهيد العلم فإنها تتضرع إلى المولى عز وجل أن يتغمد فقيدها بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، داعية الله تعالى أن يلهم أسرة الشهيد وزملائه ومحبيه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

فيما أجرى فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، صباح اليوم، اتصالًا هاتفيًّا بوالد الطالب أحمد علاء، الطالب بكلية الصيدلة بجامعة الأزهر، الذي وافته المنية فجر اليوم بالمدينة الجامعية لطلاب الأزهر بمدينة نصر، وأعرب عن خالص تعازيه ومواساته لوالد وأسرة الطالب ومشاطرتهم الأحزان.


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