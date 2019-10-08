حبس وإبعاد مصري بالكويت بسبب «تغريدة»

08 أكتوبر 2019 - 08:13 م

قضت محكمة الجنايات في الكويت، برئاسة المستشار نايف الداهوم بحبس مغرد مصري سنتين مع الشغل والإبعاد عن تهمة العيب بالذات الأميرية وإساءة استعمال الهاتف.

وأسندت النيابة العامة الكويتية، للمتهم تهمة العيب بالذات الأميرية من خلال كتابته تغريدات في حسابه الخاص، والذي يحمل اسمه عبر موقع «تويتر» بأن نشر العبارات المبينة في الأوراق على حسابه وأساء عمداً استخدام إحدى وسائل الاتصال (هاتفه النقال) بأن نشر العبارات والألفاظ موضوع التهمة الأولى، حسب صحيفة الراي.

وكان المتهم سبق أن أنكر التهم الموجهة إليه من المحكمة.