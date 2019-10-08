«الديهي»: بقاء مقعد سوريا بالجامعة العربية فارغًا فضيحة وعار

08 أكتوبر 2019 - 08:21 م

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن بقاء مقعد سوريا بجامعة الدول العربية فارغًا فضيحة وعار على الجميع لن يغفرها التاريخ، فنحن نحرم سوريا من حق تاريخي لها.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الثلاثاء، أنه من العيب أن يكون هناك مقعد لمندوب قطر الخنجر المسموم في ظهر الدول العربية ومقعد سوريا خاليًا، هل يليق بنا كعرب أن يبقى مقعد سوريا فارغًا.

وتابع "الديهي"، مخاطبًا كل مواطن سوري: "لا تحزنوا فالتاريخ له قواعد، وستعود سوريا لسابق عهدها ومجدها وابتسامتها، فبدون سوريا لا نتصور الجامعة العربية ولا الدول العربية"، معبرًا عن فخره بالرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي لم يخزل مشاعر العرب بحفاظه ودفاعه عن وحدة الأراضي السورية، وإعلانه رفض اقتطاع جزء من الأراضي السورية.